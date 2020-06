ESKER : Cap haussier maintenu

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action ESKER invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action du spécialiste de la dématérialisation du papier a retracé rapidement, intégralement et sans difficulté le tour d'air travers de mars. La moyenne mobile à 100 jours (en orange) a vu sa trajectoire haussière ferme à peine modifiée avant de reprendre son orientation. Depuis le 31 mars, la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) jour un rôle important et significatif de support graphique dynamique. La volatilité et les volumes sont conjointement en hausse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action ESKER à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre ESKER au cours de 121.400 € avec un objectif à 140.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 113.760 €.

Le conseil ESKER Positif 121.400 € Objectif : 140.000 € Potentiel : +15.32 % Stop : 113.760 € Résistance(s) : 150.000 Support(s) : 108.000 / 88.300 / 81.510

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

