Esker : Mis à l'honneur pour sa politique ESG

(CercleFinance.com) - Esker annonce avoir été à nouveau distingué

par EcoVadis et par Gaïa Research pour ses efforts constants d'amélioration sur le plan Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG).



“ Nous nous efforçons chaque jour d'aligner notre organisation et nos solutions avec des objectifs sociaux, environnementaux et de gouvernance. La protection de l'environnement, la gestion responsable des relations fournisseurs/clients, la promotion de l'éducation, de la diversité ou de l'inclusion ont toujours contribué à la croissance profitable de l'entreprise', souligne Jean-Michel Bérard, Président-Fondateur d'Esker.



Évaluée depuis plusieurs années par la plateforme EcoVadis, organisme de référence en matière de notation ESG, Esker affiche un score global de 74/100, en forte progression de 26 points depuis 2017. Elle se place dans le top 5% des entreprises évaluées, tous secteurs confondus.



