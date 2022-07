Esker : Esker maintient ses objectifs annuels après une croissance de 19% au deuxième trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker affiche un chiffre d'affaires de 39,8 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2022, en croissance de 19% en données publiées et de 12% à taux de change constant, soit le meilleur trimestre de son histoire.



Le spécialiste des solutions de dématérialisation de documents a aussi enregistré son meilleur trimestre en termes de prises de commandes, la valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés ayant progressé de 25% à quatre millions d'euros.



Malgré l'accumulation d'incertitudes économiques, Esker maintient sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année entre 15% et 16%. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir, comme d'habitude, entre 12 et 15%.



