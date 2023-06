Esker : La technologie de machine learning brevetée aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker annonce aujourd'hui l'obtention d'un brevet délivré par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) pour sa technologie de machine learning.



Les solutions d'Esker alimentées par l'IA couvrent les cycles Source-to-Pay (S2P) et Order-to-Cash (O2C) en permettant de réduire considérablement les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée.



Esker explique que sa technologie brevetée répond au besoin d'extraction automatique de données sur des documents entrants tels que des factures ou des bons de commandes.



'Cette technologie d'IA récemment brevetée utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les champs de données, gérer leur extraction et suggérer les prochaines actions à mener, dans le but de réduire autant que possible les interventions humaines', indique la société.







