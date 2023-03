Esker : Hausse de 25% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Esker publie un résultat net de 17,9 millions d'euros au titre de l'année écoulée, en hausse de 25%, et un résultat d'exploitation en progression de 29% à 21,4 millions, soit une rentabilité opérationnelle améliorée de plus d'un point à 13,5% contre 12,4% en 2021.



Le spécialiste de la dématérialisation de documents affiche un chiffre d'affaires en croissance de 19% (+13% à taux de change et périmètre constants) à 159 millions d'euros, fruit du dynamisme des revenus SaaS qui représentent 80% du total.



Esker anticipe pour l'exercice 2023, un chiffre d'affaires en croissance de 12 à 14% (hors acquisitions et effets de change) avec une rentabilité stable, perspectives qui seront mises à jour à l'occasion des publications à venir.



