Esker : En hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Journée positive pour Esker : le titre avance de +2%, porté par les commentaires de l'analyste Berenberg.



Le spécialiste français de la dématérialisation des documents figure en effet parmi les valeurs moyennes européennes préférées ('top picks') des analystes de Berenberg, selon une note publiée mardi par le courtier allemand.



Dans sa note stratégique, Berenberg estime que le terrain des 'mid-caps' européennes recèle encore quelques valeurs délaissées et sous-valorisées, même dans le contexte de marché post-Covid.



'Compte tenu des conditions de marché actuelles, nous privilégions des titres de qualité affichant un historique solide et des moteurs de croissance d'ordre structurel', explique le broker.



Concernant Esker, Berenberg juge que la société d'automatisation des processus documentaires bénéficie d'un positionnement favorable dû aux normes réglementaires et au recours croissant à la numérisation.



'L'entreprise affiche aussi une rentabilité en hausse, une solide génération de trésorerie et un bilan robuste', souligne Berenberg, qui reste à l'achat sur la valeur, avec un objectif de cours de 165 euros.



