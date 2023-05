Esker : Distingué par Gartner pour ses solutions I2C

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker, spécialiste des solutions d'automatisation de processus documentaires, annonce son classement en tant que leader dans le Gartner Magic Quadrant 2023 pour ses solutions intégrées Invoice-toCash (I2C).



Le marché des solutions intégrées I2C est défini comme celui 'des applications basées sur le cloud qui permettent aux directeurs financiers de gérer la facturation, le recouvrement, les paiements et les encaissements clients au sein d'une plateforme intégrée', selon Gartner.



Esker Synergy AI, l'ensemble des technologies sur lesquelles reposent les solutions Esker, accompagne les équipes de gestion du poste client tout au long du cycle I2C pour une automatisation, une prise de décision et une expérience utilisateurs plus performantes.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.