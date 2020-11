Elis : Le blanchisseur Elis poursuit sa stratégie d'acquisitions et se renforce au Brésil

(BFM Bourse) - Le groupe se renforce au Brésil avec l'acquisition de Clinilaves, un spécialiste de la location-entretien de linge plat à des établissements de santé.

Le groupe français de blanchisserie Elis, présent en Europe et en Amérique latine, voit son cours de Bourse rebondir lundi de 2,92% à 9,68 euros vers 11h30 à l'annonce de l'acquisition de la totalité du capital de Clinilaves au Brésil, pour un montant non divulgué.

Clinilaves opère déjà deux sites, l'un près de Sao Paulo et l'autre à Joinville (capitale de l'Etat de Santa Catarina, nommée d'après le prince français de Joinville à la suite de son mariage avec Francisca de Bragança), et a engagé la construction d'une troisième usine.

En 2019, le groupe brésilien a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 50 millions de réaux (environ 7,5 millions d'euros) au travers de son activité de location-entretien de linge "plat" (draps, serviettes, nappes...) pour des clients du secteur de la santé. L'activité de Clinilaves sera consolidée dans les comptes d'Elis à partir du 1er novembre.

Renforcer son positionnement région par région

Cette acquisition permet à Elis "de renforcer sa position sur le marché de la santé au Brésil et contribuera à la poursuite de la croissance rentable du groupe dans le pays", a assuré le groupe dans son communiqué. Si l'apport reste marginal à l'échelle du géant tricolore du secteur, dont les revenus ont atteint l'an dernier un nouveau record à 3,28 milliards d'euros, Elis démontre ainsi qu'il entend malgré le contexte poursuivre sa stratégie d'acquisitions de petites cibles pour renforcer son positionnement région par région, apprécie Midcap Partners.

Le bureau d'études ajoute que le reconfinement en France et en Europe devrait encore peser au second semestre, mais estime que les objectifs 2020 d'amélioration de l'Ebitda et du free cash-flow ne devraient pas pour autant être remis en cause. Elis a récemment surpris positivement les attentes avec un repli limité à 10,6% de ses ventes au troisième trimestre, contre -15% anticipés. Dans la foulée, le management a relevé ses perspectives 2020 en visant un niveau de marge d'Ebitda (bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) et de free cash-flow désormais supérieurs à ceux de l'année dernière, au lieu d'un niveau "assez proche". Ciblant 14,40 euros par action, Midcap Partners réitère son conseil d'achat sur le titre.

"Bien géré et très rentable, avec une qualité de service saluée par la clientèle, Elis continue à gagner des parts de marché, et sortira gagnant de la crise actuelle", estime pour sa part Clartan Associés.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse