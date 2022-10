Edenred : Les revenus trimestriels d'Edenred dépassent les 500 millions d'euros, le marché apprécie

(BFM Bourse) - Le spécialiste des solutions de paiement a enregistré une croissance organique de plus de 20% au troisième trimestre. Fort de cette activité soutenue, le groupe dirigé par Bertrand Dumazy a relevé son objectif d’Ebitda pour l’exercice en cours.

Edenred fait honneur à son statut de valeur de croissance. L’ex-filiale d’Accor et propriétaire de la marque Ticket Restaurant a une nouvelle fois battu les attentes au troisième trimestre, portée par l’attrait pour ses solutions d’argent fléché et sa dynamique commerciale.

Sur la période allant de juillet à septembre, le revenu total de la société s’est établi à 506 millions d’euros, en croissance de 25,2% en données publiées et de 21,4% en variation organique. Edenred a ainsi dépassé de 5% les attentes du consensus, qui tablait sur un revenu total de 482 millions d’euros, souligne Stifel. Le bureau d'études qualifie de "positive" cette publication.

Des revenus financiers doublés

"Pour la première fois notre revenu total dépasse les 500 millions d’euros sur un trimestre", a déclaré Julien Tanguy, le directeur financier d’Edenred lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le dirigeant a souligné que l’environnement actuel consolidait l’attractivité des services de sa société. Notamment "la problématique du pouvoir d’achat" des salariés qui renforce la pertinence des solutions d’Edenred. Les services proposés par le groupe permettent aux entreprises de fidéliser leurs employés à l’heure où les sociétés peinent justement à retenir les talents, a-t-il expliqué.

Le chiffre d’affaires opérationnel a progressé de 19,1% en données comparables à 484 millions d’euros, dépassant là encore les attentes des analystes qui n’anticipaient qu’une progression de 14,3%.

Les autres revenus – autrefois appelés revenus financiers – ont doublé, pour atteindre 23 millions d’euros sur le trimestre. Ces revenus sont générés par le placement des fonds chargés par les entreprises et qui n’ont pas encore été dépensés par les salariés, par exemple auprès des restaurateurs. Pendant le délai où ces fonds ne sont pas encore consommés, Edenred les place sur les marchés. Or, avec la remontée progressive des taux courts en Amérique Latine, au Royaume-Uni et plus récemment en zone euro, ces revenus sont voués à augmenter fortement.

Une journée investisseurs mardi

Le groupe a par ailleurs encore bénéficié sur ce trimestre de la hausse des prix à la pompe dans ses services de mobilités, qui incluent les cartes carburants et énergies ou encore des cartes péage. L’impact sur l’ensemble de sa croissance organique s’est situé autour de 2% pour le revenu total, a indiqué Julien Tanguy.

Fort de ce nouveau trimestre dynamique, Edenred a relevé sa prévision d’Ebitda (le bénéfice avant impôts, charges d’intérêts, dépréciations et amortissements) pour 2022. Le groupe table désormais sur un chiffre compris entre 810 et 840 millions d’euros, contre une précédente fourchette allant de 770 millions à 820 millions d’euros, communiquée fin juillet.

Les investisseurs apprécient l’ensemble de ces annonces, le titre Edenred avance de 2,7% à 50,06 euros vers 15h00, alors que le CAC 40 grignote 0,3%.

Le groupe tiendra mardi prochain une journée investisseurs à Londres, ce qui sera l’occasion de dresser ses perspectives à moyen terme.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse