Edenred : Relèvement d'objectif pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Edenred indique réhausser son objectif d'EBITDA pour l'ensemble de 2022, désormais attendu entre 810 et 840 millions d'euros, contre une fourchette comprise entre 770 et 820 millions communiquée en juillet.



Il a réalisé un chiffre d'affaires opérationnel de 484 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 23% (+19,1% en données comparables), avec une croissance organique à deux chiffres dans toutes les zones géographiques et lignes de métier.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le revenu total du groupe de solutions de paiements à usages spécifiques a ainsi atteint 1,43 milliard d'euros, en hausse de 22,9% en données publiées (+19,2% en données comparables) par rapport à 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel