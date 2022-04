Edenred : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Edenred avec un objectif de cours relevé de 51 à 54 euros, attendant pour le fournisseur de titres de services prépayés une accélération séquentielle au premier trimestre et un maintien de ses objectifs annuels.



Le bureau d'études a relevé sa séquence de BPA d'environ 2-3% pour 2022-23 pour tenir compte d'effets de change favorables, particulièrement sur le réal brésilien et le péso mexicain, et se situe 4-7% au-dessus du consensus.



'Nous restons positifs sur la valeur compte tenu de ses fondamentaux solides et d'une valorisation toujours abordable avec un P/E (cours sur BPA) 2022 de 26,6 fois et un rendement de FCF 2022 de 6,3%', ajoute-t-il.



