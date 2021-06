Edenred : Fidelity M&R dépasse les 5% des votes

(CercleFinance.com) - Fidelity Management & Research Company a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 18 juin, le seuil de 5% des droits de vote d'Edenred et détenir 5,16% du capital et 5,05% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions Edenred sur le marché.



À cette occasion, le groupe FMR n'a franchi aucun seuil et détient, au 18 juin, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 6,04% du capital et 5,92% des droits de vote du groupe de titres de services prépayés.



