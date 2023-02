Ecomiam : Après une chute de 70% en 2022, le pro du surgelé Ecomiam retrouve les faveurs de la Bourse

(BFM Bourse) - L’irréductible du surgelé reprend des couleurs en Bourse après une année 2022 compliquée. Le groupe constate un retour de ses clients dans ses magasins, signe que les investissements marketing ont porté leurs fruits. Ecomiam compte poursuivre le déploiement de ses magasins en dehors de la Bretagne, région d'origine de la société.

La Bourse redécouvre Ecomiam et ses produits surgelés 100% origine France. Le titre du numéro 3 français de la distribution de produits surgelés derrière Picard et Thiriet progresse de 10,6% ce mercredi vers 12h15 à 7,3 euros, au lendemain d'un copieux gain de 7,1%.

Le dossier a connu un réel passage à vide en 2022. L'action Ecomiam avait débuté l'année à 13 euros avant d'amorcer sa douloureuse descente aux enfers boursiers, jusqu'à finir l’exercice boursier à un plancher historique de 4 euros. Le groupe a été contraint de répercuter une partie des hausses des coûts (matières premières, électricité, emballages) sur les prix de vente, ce qui a détourné de ses magasins une partie de sa clientèle avec des budgets à l'euro près.

Une baisse de la fréquentation en 2021/2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022 (clos fin septembre), Ecomiam a enregistré un chiffre d’affaires magasins en progression de 18,6%, grâce à l'ouverture de 13 nouveaux points de ventes sur l’exercice, dont 69% hors de la région Bretagne. Mais à réseau constant, l'activité souffre de la comparaison avec le contexte exceptionnel de la pandémie, puisqu'elle s'est contractée de 12,5% sur un an.

L'enseigne qui se distingue par ses références 100% origine France, explique avoir poursuivi ses actions de marketing afin de renforcer la notoriété de l'enseigne sur l'ensemble du territoire. Les retombées de ces actions sur l'exploitation sont attendues sur l'exercice en cours. Mais cette politique n'est pas neutre sur la rentabilité de la société, puisqu’elle pèse sur le résultat d'exploitation consolidé 2021/2022, encore en pertes à hauteur de 2,5 millions d'euros. La société n'est pas encore profitable puisqu'elle a un résultat net déficitaire de 2,1 millions d'euros à fin septembre 2022.

Des investissements marketing payants

Mais le meilleur reste à venir promet Ecomiam, conforté par un début d'exercice 2022/2023 encourageant. Le numéro 3 du surgelé en France réalisé un chiffre d'affaires magasins en croissance de 21,9%, à 11,9 millions d'euros. Sur les derniers mois de 2022, le groupe a poursuivi son maillage territorial avec l'ouverture de 2 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne) et en Occitanie (Cazères).

Surtout, la société a constaté un retour de ses clients dans ses magasins à surface constante. Entre octobre et décembre 2022, le chiffre d'affaires magasins a progressé pour le deuxième trimestre consécutif et s'inscrit en croissance de 12,2% bénéficiant d'une hausse de 3,4% de la fréquentation. Ecomiam dit enfin "commencer à récolter les fruits de son plan d'actions". Sur les premiers mois de son exercice 2022/2023, la société constate une augmentation du trafic en magasins ainsi qu'une progression de son taux de transformation.

Les efforts consentis par Ecomiam sont manifestement payants. Le groupe réitère sa confiance dans le déploiement de son réseau et dans l'atteinte de ses ambitions 2025. Le groupe compte atteindre 110 millions d'euros de chiffre d'affaires et 7 millions d'euros de résultat d'exploitation. A cet horizon, le groupe entend également porter à 125 son nombre de points de vente.

"A court et moyen terme, Ecomiam devrait bénéficier des investissements marketing qui vont lui permettre de consolider sa base de clients. La société va ainsi mettre en place un programme de parrainage. Ecomiam va également profiter de l'extension de son maillage territorial avec l'ouverture de 20 magasins en moyenne par an, dont 50% en dehors de la Bretagne" a expliqué Cécile Aboulian, directrice equity capital market (ECM) chez In Extenso à l'antenne de BFM Business.

Les signaux sont donc au vert pour Ecomiam et les investisseurs saluent cette inflexion de tendance. En Bourse, Ecomiam a retrouvé un second souffle depuis le début de l'année, avec un titre qui progresse de près de 80%. Et pour Cecile Aboulian, le potentiel de hausse est loin d'être épuisé.

"Les perspectives favorables ne sont pas intégrées dans les cours. Le titre recèle encore du potentiel. La société présente de solides perspectives de croissance mais aussi un bilan solide, avec une trésorerie nette positive. Les objectifs à horizon 2025 ont été confirmés par la direction", conclut la spécialiste.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse