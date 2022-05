Ebay inc : Retrait de 2% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - eBay a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté en retrait de 2% à 1,05 dollar au titre des trois premiers mois de 2022, avec une marge opérationnelle ajustée de 32,4% pour des revenus en baisse de 6% à 2,5 milliards (-5% hors effets de changes).



'Nous avons réalisé un nouveau trimestre solide, à la borne haute de nos attentes', souligne le CEO Jamie Iannone, qui se dit confiant dans la stratégie à long terme présentée en mars, 'en dépit des vents contraires macro actuels'.



La place de marché sur Internet indique anticiper un BPA ajusté entre 0,87 et 0,91 dollar ainsi que des revenus entre 2,35 et 2,4 milliards pour le trimestre en cours. Pour l'année 2022, il vise des fourchettes-cibles de 3,90-4,10 dollars et de 9,6-9,9 milliards.



