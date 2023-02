Ebay inc : Les prévisions déçoivent, le titre décroche

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - eBay a dévoilé hier soir des prévisions inférieures aux attentes des analystes, ce qui se traduisait par une chute de plus de 6% de l'action du site d'enchères en ligne ce jeudi à la Bourse de New York.



Pour le trimestre en cours, le groupe de San José (Californie) a déclaré anticiper un chiffre d'affaires compris entre 2,46 et 2,50 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) allant de 1,05 à 1,09 dollar.



A titre de comparaison, les analystes attendaient jusqu'ici respectivement 2,40 milliards de dollars de C.A. pour un BPA de 1,06 dollar.



'Les indications données pour 2023 sont moins bonnes que prévu en raison de la persistance des difficultés économiques', réagissent ce matin les analystes de Mizuho Americas.



Sur le quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'est contracté de 4% en données publiées à 2,5 milliards de dollars, dont un repli de 1% à taux de change constants.



Hors exceptionnels, le bénéfice net par action ajusté s'est établi à 1,07 dollar sur la période, alors que le consensus visait 1,07 dollar.



Les analystes de Credit Suisse ont maintenu leur opinion 'surperformance' et leur objectif de cours de 55 dollars suite à la publication.



'eBay est bien parti pour réaliser les prévisions livrées lors de sa dernière journée d'analystes, qui prévoient notamment un doublement du chiffre d'affaires des activités publicitaires d'ici à 2025', rappelle le bureau d'études.



Cotée sur le Nasdaq, l'action eBay lâchait 6,5% jeudi dans les premiers échanges suite à cette publication.



