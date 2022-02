Ebay inc : Hausse de dividendes et rachats d'actions

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, eBay a indiqué mercredi soir que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 22% le dividende trimestriel à 0,22 dollar par action, et d'élargir l'autorisation de rachat d'actions pour quatre milliards de dollars supplémentaires.



Le spécialiste des enchères sur Internet a publié un BPA non GAAP des activités poursuivies en croissance de 24% à 1,05 dollar pour son dernier trimestre 2021, avec une marge opérationnelle ajustée de 31,6% pour des revenus en croissance de 5% à 2,61 milliards.



Pour l'exercice 2022, eBay table sur un BPA ajusté entre 4,20 et 4,40 dollars, ainsi que sur des revenus entre 10,3 et 10,5 milliards de dollars, à comparer à respectivement 4,02 dollars et 10,4 milliards réalisés sur l'ensemble de l'année écoulée.



