Ebay inc : Finalise l'acquisition de TCGplayer pour 295 M$

(CercleFinance.com) - eBay annonce avoir finalisé l'acquisition de TCGplayer, un marché de confiance pour les amateurs de jeux de cartes à collectionner, pour une valeur totale de 295M$.



En combinant les 26 années d'expérience et d'engagement d'eBay à la plate-forme de commerce électronique de TCGplayer, les deux partenaires vont pouvoir améliorer l'expérience globale des clients, assure eBay.



Les vendeurs pourront notamment créer des boutiques en ligne personnalisables, et grâce à TCGplayer, ils pourront rapidement télécharger, trier et identifier de grands catalogues.



'En s'associant à TCGplayer, eBay dispose d'encore plus de moyens pour connecter les amateurs et les vendeurs physiques avec des collectionneurs passionnés du monde entier', a déclaré Dawn Block, vice-présidente des objets de collection chez eBay.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel