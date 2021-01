Ebay inc : Deutsche Bank a abaissé son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a abaissé son conseil sur l'action à 'conserver' contre 'acheter', citant une 'occasion perdue' pour le marché en ligne. L'analyste a maintenu cependant son prix cible à 59 dollars.



Dans une note aux clients, l'analyste a indiqué que la récente montée en puissance du commerce électronique en raison du blocage des marchés a ouvert des opportunités pour de nombreuses entreprises qui se trouvaient au bon endroit et au bon moment pour créer une niche unique.



'Malgré le fait que la plate-forme bénéficie modestement de la montée en puissance de la demande des consommateurs, nous n'avons pas encore vu de changement stratégique qui pourrait indiquer que la société tire parti de sa croissance progressive pour en faire un avantage fondamental durable', a déclaré Deutsche Bank.



