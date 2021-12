Drone volt : Pourrait développer son activité aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la signature d'une lettre d'intention non engageante visant à acquérir une société située aux Pays-Bas.



L'activité de la société cible porte sur la distribution de drones et sur la prestation de services pour un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 million d'euros, indique Drone Volt.



' En entamant ces discussions, nous poursuivons notre stratégie qui vise non seulement à augmenter notre volume d'affaires dans la vente de drones et de services associés, mais aussi recruter des compétences spécifiques qui vont nous permettre de conquérir de nouveaux clients', témoigne Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.



