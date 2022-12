Dontnod : Le studio Dontnod accélère en Bourse après l'annonce de son futur jeu vidéo avec Focus Home

(BFM Bourse) - Le studio de production de jeux vidéo accélère en Bourse après avoir dévoilé "Banishers: Ghosts of New Eden", son nouveau jeu d’action-RPG développé en collaboration avec Focus Home Entertainement. Sa sortie est prévue fin 2023.

Le cours du studio français de jeux vidéo Don't Nod Entertainement (plus connu sous sa marque commerciale Dontnod) rebondit de plus de 9% aux portes des 10 euros, ce vendredi après-midi. Les investisseurs applaudissent la dernière communication du studio français de jeux vidéo.

Dontnod et Focus Home Entertainment ont en effet dévoilé un nouveau RPG action lors des Games Awards à Los Angeles. Appelé "Banishers: Ghosts of New Eden", la sortie de ce jeu de rôle est prévu fin 2023 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X et S.

Les joueurs devront incarner "un couple de chasseurs de fantômes redoutable et faire face à des choix impossibles et des combats épiques qui auront des conséquences dramatiques pour les vivants… et pour les défunts".

"Après le succès mondial de Vampyr, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, Banishers marquera une nouvelle étape dans le développement de Don't Nod sur le segment très porteur de l'action-RPG" se félicite le studio coté indépendant.

Cette nouvelle coproduction avec Focus Entertainment est la "première révélation [du] pipeline de sorties 2023-2025 fortement créateur de valeur" ajoute Oskar Guilbert, président directeur général de Don't Nod.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse