Diageo : UBS relève ses prévisions de résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste s'attend à une forte fin d'exercice pour l'exercice 2022. UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et réitère son objectif de cours de 4300 pence.



' Nous relevons notre BPA de c.1% en prévision des résultats de l'exercice 22 ' indique le bureau d'analyses.



Les analystes estiment que les résultats annuels de l'exercice 2021/2022, qui seront dévoilés le 28 juillet prochain, constituent un catalyseur positif pour le titre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.