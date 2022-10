Diageo : Forme ses salariés au marketing inclusif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de formation au design inclusif pour ses spécialistes du marketing afin de favoriser l'inclusivité dans ses produits, ses campagnes publicitaires, ses expériences de marque physiques et l'industrie du design et de la création au sens large.



Au cours des 12 prochains mois, les 1 200 employés des équipes Marketing et Innovation de Diageo suivront la formation avant qu'elle ne soit déployée dans les équipes des agences Diageo à travers le monde.



'Notre nouvelle formation donne à nos spécialistes du marketing les connaissances, les outils et les exemples de meilleures pratiques pour concevoir de manière à célébrer les différences physiques, mentales et culturelles de nos consommateurs et rendre nos marques accessibles et pertinentes pour tous', a indiqué Jeremy Lindley, Global Design Director chez Diageo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.