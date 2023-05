Diageo : Finalise la vente de Guinness Cameroon à Castel

(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui avoir finalisé la vente de Guinness Cameroon, sa brasserie au Cameroun, au groupe Castel. La vente a été annoncée le 14 juillet 2022.



Castel prendra en charge la production et la distribution nationale de Guinness au Cameroun dans le cadre d'un accord de licence et de redevance reflétant le modèle d'exploitation efficace et flexible de Diageo en matière de bière.



