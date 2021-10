Diageo : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Diageo avec un objectif de cours relevé de 39,5 à 42 livres sterling, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées d'environ 4-5% notamment du fait de taux de changes plus favorables.



Le broker remonte aussi ses prévisions de croissance organique des revenus et du profit opérationnel pour 2022 à +13% et +17% respectivement, se disant 'plus positif sur les dynamiques à court terme aux Etats-Unis et la vigueur de la reprise en Europe'.



'Diageo demeure notre titre préféré dans les spiritueux, estimant que le portefeuille de spiritueux américains à marge élevée pourrait soutenir une croissance dans le haut de la plage à un chiffre après la pandémie et soutenir une revalorisation', ajoute-t-il.



