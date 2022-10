Diageo : Credit Suisse maintient son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'surperformance' sur Diageo avec un objectif de cours de 4550 pence, voyant dans la croissance américaine, les rachats d'entreprises et les revalorisations des taux de change 'des facteurs de hausse'.



'Nous voyons des risques de hausse pour les activités de Diageo aux Etats-Unis (environ 50% des bénéfices), grâce à des gains de parts dans un secteur qui se normalise et retrouve une croissance à un chiffre', détaille l'analyste.



Les dépenses de marketing du groupe de spiritueux sont de 40% supérieures à celles d'avant la pandémie relève encore l'analyste. 'L'entreprise est bien placée pour fixer les prix afin de compenser l'inflation des coûts, et protéger/accroître les parts de marché'.



