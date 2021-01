Diageo : Credit Suisse à 'surperformance', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Diageo avec un objectif de cours ajusté de 34,5 à 34 livres sterling, du fait d'estimations de BPA réduites de 1-2% pour refléter les mouvements de changes récents.



'Diageo demeure notre titre préféré dans le sous-secteur des spiritueux, et nous prévoyons une reprise des ventes plus forte que ce qu'attend le consensus et que son pair Pernod Ricard, ce qui n'est pas reflété dans les valorisations relatives', juge le broker.



Credit Suisse anticipe, pour le premier semestre, des baisses de 2,7% et de 6,6% pour les revenus organiques et le profit opérationnel du groupe britannique, au-dessus des consensus compilés par Diageo qui sont de -4,6% et -10,6% respectivement.



