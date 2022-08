Deutsche telekom : Relèvement des objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Deutsche Telekom remonte ses prévisions pour l'exercice 2022, visant désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 37 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible AL de plus de 10 milliards.



Sur son deuxième trimestre, l'opérateur télécoms a engrangé un bénéfice net ajusté en hausse de 15,7% à 2,4 milliards d'euros, un EBITDA ajusté AL en progression de 5% à 9,9 milliards et un flux de trésorerie disponible AL à 2,8 milliards.



Le chiffre d'affaires net a augmenté de 5,9% à 28,2 milliards d'euros, le groupe allemand soulignant que ses 'revenus des services de grande valeur se sont particulièrement bien développés, avec une croissance de 10,8%'.



Deutsche Telekom met aussi en avant une croissance record de sa clientèle pour sa filiale américaine T-mobile US, avec des gains nets d'abonnés post-payés mobiles qui ont atteint 1,7 million, soit plus que ses concurrents AT&T et Verizon réunis.



