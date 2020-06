Deutsche telekom : En hausse, un broker reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Deutsche Telekom s'affiche en hausse de +2,5% ce mardi, porté notamment par l''analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, alors que Softbank se prépare à céder les 2/3 de sa participation dans T-Mobile.



'Softbank a annoncé dans un communiqué son intention de céder entre 2/3 et la quasi-totalité des 24% qu'il détient dans T-Mobile au travers de plusieurs transactions. (...) Softbank va, dans un premier temps, transférer 198 m d'actions T-Mobile directement à T-Mobile qui va les mettre en vente via offre publique et placements privés, levant ainsi 21 Md de dollars', explique le broker.



'DT va recevoir de son côté des call sur 100 m d'actions T-Mobile supplémentaires que DT pourra racheter sur les 4 prochaines années', ajoute le broker, qui estime que cette opération va permettre au géant allemand de 'conserver le contrôle'.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 17 euros sur la valeur, pour un potentiel de +16%.





