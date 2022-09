Deutsche telekom : L'UE autorise l'acquisition de DFMG

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de DFMG Holding par Deutsche Telekom, toutes deux allemandes, DigitalBridge des États-Unis et Brookfield Asset Management du Canada.



DFMG possède et exploite une infrastructure de télécommunications sans fil passive et fournit des services d'accueil d'infrastructure de télécommunication en Allemagne et en Autriche.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence dans l'Espace économique européen, compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux et de relations verticales entre les activités des sociétés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel