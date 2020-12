DERICHEBOURG : Un faisceau de signes techniques forts

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné DERICHEBOURG pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action DERICHEBOURG permet d'identifier une tendance haussière à court terme comme à moyen terme. Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un gap haussier sur les cours de l'action DERICHEBOURG. Très ample et non contesté, ce très ample "fossé de cotation" s'est formé dans le sillage d'une annonce majeure. Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) fait office de support pour les cours. La lecture technique en chandeliers japonais permet d'identifier une configuration en marubozu blanc d'école datant de la séance du 04/12/2020. Selon l'analyse en chandeliers japonais, le marubozu blanc a des conséquences positives pour les cours. La consolidation, à plat de surcroit, qui a suivi cette bougie s'est construite quasi intégralement au-dessus de son corps. Pour rappel, un marubozu (ou long blanc) est une bougie caractéristique et remarquable, identifiable très facilement, par un corps allongé sans aucune ombre, ni haute, ni basse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action DERICHEBOURG à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre DERICHEBOURG au cours de 5.140 € avec un objectif à 5.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 4.840 €.

Le conseil DERICHEBOURG Positif 5.140 € Objectif : 5.990 € Potentiel : +16.54 % Stop : 4.840 € Résistance(s) : 6.000 / 7.355 Support(s) : 5.000 / 4.360 / 3.900

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

