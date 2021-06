Derichebourg : Lance des obligations pour 300 ME

(CercleFinance.com) - Derichebourg annonce ce jour le lancement d'une offre d'un montant principal total de 300 000 000 d'euros d'obligations senior à échéance 2028.



' Il est prévu que le produit brut de l'Offre soit utilisé, avec de la trésorerie disponible, pour financer l'acquisition précédemment annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. (avec ses filiales, ' Ecore ') par Derichebourg Environnement, pour rembourser certaines dettes d'Ecore et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération ' indique le groupe.



