Derichebourg : Baisse de 26,5% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 1,3 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 5,3% par rapport à l'exercice précédent.



La progression du chiffre d'affaires de la division Multiservices (+6,1%) ne compense pas le recul de la division Services à l'Environnement (-10,4%).



L'EBITDA courant s'élève à 91,5 ME. Le résultat opérationnel est de 41,9 ME, en baisse de 13,0% par rapport à l'an passé. Le résultat net revenant aux actionnaires s'établit à 22,4 ME, en baisse de 26,5% par rapport à l'an passé.



