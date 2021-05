Delta plus group : Le spécialiste des équipements de protection Delta Plus affiche une croissance de 20% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce que ses ventes ont progressé de 20,3% au premier trimestre 2021, à 81,5 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à +9,6%.



"Le premier trimestre 2020 avait été marqué par l'épidémie de Covid-19 qui a frappé la Chine, puis une grande partie de l'Europe et de l'Amérique", rappelle le fournisseur d'équipements de protection individuelle.



Delta Plus estime qu'il devrait enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, et ambitionne d'atteindre un niveau de rentabilité opérationnelle courante supérieur à celui de 2019 (2020 ne pouvant servir de référence compte tenu de son caractère exceptionnel).



