Delta plus group : Transfert vers Euronext Growth approuvé en AG

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group a annoncé que son assemblée générale a approuvé le transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment B), vers Euronext Growth Paris, et que son conseil d'administration a décidé de le mettre en oeuvre.



Ce projet vise à permettre à la société de réduire son exposition aux contraintes réglementaires associées au marché Euronext et d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié à son profil et à ses besoins actuels.



La radiation des titres d'Euronext Paris et leur admission directe sur Euronext Growth Paris seront demandées au plus tard le jeudi 4 novembre, et auront lieu au plus tôt à partir du lundi 20 décembre.



