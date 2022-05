Delta plus group : Progression de 22% des ventes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce que ses ventes ont progressé de 21,8% au premier trimestre 2022, à 99,2 millions d'euros, soutenues par un effet périmètre positif (+14,8%) lié à l'intégration de deux acquisitions en Italie et en Australie.



A périmètre et taux de change constants, la croissance s'élève à +4,6%, permettant au groupe d'équipements de protection individuelle d'entamer l'année 2022 sur un rythme de croissance organique proche de celui enregistré en 2021.



Au chapitre des perspectives, Delta Plus confirme pour l'ensemble de 2022 ses objectifs d'une croissance organique positive du chiffre d'affaires, et d'un maintien de sa rentabilité opérationnelle sur les niveaux historiques de 2021.



