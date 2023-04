Delta plus group : Hausse de 22,1% du CA en 2022

(CercleFinance.com) - Delta Plus publie un chiffre d'affaires de 420 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 22,1% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant progresse de 8,9%, à 52,4 ME, pour un résultat net de l'ensemble consolidé part du groupe de 33,8 ME, en hausse de 4,2%.



Le Groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain.



En 2023, un reliquat d'effet périmètre de l'ordre de 4ME, lié à l'acquisition de Drypro (Mexique), impactera positivement le chiffre d'affaires du premier semestre, ce qui devrait représenter un effet périmètre de l'ordre de +2% sur les six premiers mois de l'année, indique le groupe.



