Delta plus group : Acquisition de l'australien Safety Link

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Safety Link, spécialiste des systèmes de protection antichute en Australie.



Delta Plus Group fait ainsi l'acquisition de 70% des actions de la société Safety Link, consolidant ainsi le développement de son activité ' Systèmes Antichute '.



Créée il y a près de 25 ans à Newcastle (Nouvelle Galles du Sud), Safety Link conçoit, fabrique, fait fabriquer et commercialise une gamme complète de dispositifs de protection collective (garde-corps), d'accès en hauteur (échelles, escaliers) et de protection individuelle (ancrages et lignes de vie).



La société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions de Dollars Australiens (6,7 millions d'Euros) lors du dernier exercice et cible un chiffre d'affaires d'environ 12 millions de Dollars Australiens (8 millions d'Euros) en 2021/2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.