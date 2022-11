Delta plus group : Croissance de 24% des ventes à neuf mois

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group indique que ses ventes ont progressé de 24,2% sur les neuf premiers mois de 2022 (+4,4% en organique) à 307,4 millions d'euros, dont une progression de 27,1% (+3,7% en organique) sur le troisième trimestre, à 102,5 millions.



Le fournisseur d'équipements de protection individuelle ambitionne toujours pour 2022 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, 'en dépit d'un contexte macroéconomique et géopolitique très incertain'.



Il ajoute mettre en place toutes les mesures destinées à défendre un niveau de résultat en ligne avec les performances du premier semestre 2022, et ambitionner de conserver une structure financière solide pour assurer le financement de son développement.



