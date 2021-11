Delta plus group : Croissance de 18% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group fait part d'un chiffre d'affaires en progression de 18,4% sur les neuf premiers mois de l'année 2021, à 247,5 millions d'euros, dont une croissance de 5,4% à périmètre et taux de change constants.



'Comme anticipé, la croissance organique est en léger repli au troisième trimestre (-2,8%) en raison d'un effet de base défavorable lié au fort rebond d'activité enregistré à la même époque l'an dernier', précise le fournisseur d'équipements de protection individuelle.



Delta Plus estime qu'il devrait enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, proche de 5%, et ambitionne d'atteindre un niveau de rentabilité opérationnelle courante légèrement supérieur à celui de 2019.



