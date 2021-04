Delta plus group : 2020, l'année des records

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group fait savoir que 2020 a constitué 'une année record' en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Les ventes du groupe ont progressé de +9,6% sur l'année 2020 (+7,3% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 288,7ME.



Le résultat opérationnel courant a augmenté de façon significative par rapport à 2019 (+19,8%). Il atteint 15,0% du chiffre d'affaires pour la première fois dans l'histoire du Groupe.



Le résultat net part du Groupe, qui progresse dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires, s'élève à 29,3ME (+9,8% par rapport à 2019).



Pour 2021, le groupe s'est fixé comme objectif principal la bonne intégration de ses nouvelles filiales (ERB Industries, Alsolu, Artex) et souhaite 'tirer profit du retour progressif à la normale attendu sur ses marchés historiques'.



Dans ces conditions, le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s'élèvera à 1,00 Euro par action, en augmentation de +43% par rapport au dividende versé l'an dernier, conclut le groupe.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DELTA PLUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok