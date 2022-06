Delta drone : Signe un contrat d'envergure en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Delta Drone International Limited, filiale de la société française Delta Drone, annonce la signature d'un contrat en Australie-Occidentale avec Red 5 Limited, un producteur d'or australien, portant sur des services de cartographie par drone.



D'une durée de trois ans, le contrat s'élève à 1 million de dollars australiens avec un revenu récurrent annuel (ARR) de 336 000 dollars australiens.



Le contrat porte sur la cartographie du projet aurifère King of the Hills Mine (KOTH) et de la mine d'or Darlot Mine, tous d., un producteur d'or australien.



' Ce premier contrat d'envergure signé en Australie valide le succès de notre implantation et notre capacité à dupliquer le modèle qui a fait le succès de Rocketmine en Afrique australe. Il contribue à une bonne dynamique commerciale pour l'ensemble du Groupe', commente Christian Viguié, PDG de Delta Drone.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.