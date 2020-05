Deinove : Nomination d'un directeur général délégué

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Deinove annonce la nomination d'Alexis Rideau en qualité de directeur général délégué à compter du 1er mai, 'avec l'ambition de renforcer la stratégie d'innovation et de partenariats de l'entreprise'.



Avant de rejoindre la société, il était en charge du développement des relations industrielles et de la coordination de l'équipe de partenariats stratégiques de BIOASTER (Lyon / Paris), Institut de Recherche Technologique en Microbiologie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DEINOVE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok