Deinove : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities rappelle que le groupe a annoncé le 20 novembre la signature d'un accord de licence d'évaluation avec DSM, pouvant être converti en licence d'exploitation, pour une souche microbienne issue du programme COLOR-2B.



' Alors que les termes financiers n'ont pas été divulgués mais devraient rester mineurs, cette collaboration permet de continuer de valoriser son pipeline Bioactifs. En parallèle, lors d'une présentation sur DNV3837, le groupe a confirmé que les 1ers résultats seraient communiqués au S1 21 à cause des perturbations liées à la pandémie ' indique le bureau d'analyses.



' Après actualisation avec la détente de la prime de risque (5,61% contre 6,20%), nous relevons notre objectif de cours à 1,55E (contre 1,20E). Invest Securities confirme son opinion à l'achat.



