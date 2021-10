Deinove : Invest Securities ajuste son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le groupe a communiqué la semaine dernière des résultats du 1er semestre marqués par une poursuite de la baisse des charges opérationnelles plus importante que prévu.



' Le plan de restructuration porte ses fruits et permet d'optimiser la trésorerie qui ressort à 3,4mE. La société dispose d'un contrat de financement via des OCA de 10mE pour subvenir à ses besoins le temps de démontrer une efficacité sur son candidat antibiotique, DNV3837 ' indique Invest Securities.



' La décision du DSMB sur la 1ère cohorte de l'étude de phase II devrait intervenir avant fin 2021 alors que les résultats complets sont attendus en 2022 '.



Invest Securities ajuste son objectif de cours à 1,20E (contre 1,19 E) et réitère son opinion achat.



