Deezer : Un concert d'actionnaires franchit les 10%

(CercleFinance.com) - Le concert composé des sociétés Kingdom 5-KR-272 et Rotana Audio Holding, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 août 2022, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Deezer et 10,73% du capital et 11,17% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre de titres de capital de la société Deezer.



