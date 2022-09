Deezer : Réduit sa perte trimestrielle, le titre se redresse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deezer a réduit sa perte trimestrielle grâce à une progression de son chiffre d'affaires, ce qui permettait à son titre de légèrement progresser jeudi à la Bourse de Paris.



La plateforme de streaming musical indique que sa perte nette a atteint 51,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre -60,7 millions d'euros un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 219,4 millions d'euros, en croissance de 12,1% (+9,9 % à taux de change constants), porté par la dynamique positive de ses principaux marchés, France et Brésil en tête.



Le groupe explique avoir bénéficié du recentrage de son activité sur les marchés à fort potentiel en ce qui concerne le 'B2C' et de son arrivée sur nouveaux marchés dans le 'B2B', via son modèle basé sur les partenariats (Sonos, RTL,...)



Avec les effets de l'inflation, le nombre total de ses abonnés a néanmoins diminué de 2,9% à 9,4 millions au 30 juin 2022.



Deezer maintient son objectif de chiffre d'affaires d'environ 455 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires d'environ 14% par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2021.



L'action Deezer, qui a perdu près de 20% sur le mois écoulé, rebondit de 0,1% jeudi après avoir pris jusqu'à 1,8% en fin de matinée, les investisseurs saluant la réduction de la perte du groupe



