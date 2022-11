Deezer : Partenariat de distribution avec Bouygues Telecom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deezer et Bouygues Telecom annoncent avoir conclu un partenariat de distribution, pour 'permettre aux clients de l'opérateur de bénéficier de l'un des meilleurs services de streaming musical'.



A compter de ce jour, Bouygues Telecom propose à ses clients des offres promotionnelles pour accéder au service de streaming Deezer proposant un catalogue musical de plus de 90 millions de titres, ainsi que des fonctionnalités comme Songcatcher, Lyrics et Flow.



'Avec Bouygues Telecom, Deezer renforce ainsi sa position sur son marché historique avec une distribution B2B déjà bien ancrée notamment auprès de partenaires télécoms et retail', affirme le spécialiste du streaming musical.



