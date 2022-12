Deezer : Nouvelle application pour le bien-être digital

(CercleFinance.com) - Deezer annonce le lancement officiel de Zen by Deezer en France, entrant ainsi dans le marché croissant du bien-être digital, première étape de son ambition de proposer de nouveaux services afin d'accroître le revenu par utilisateur.



L'application propose notamment des expériences musicales et audio pour le sommeil et la relaxation, développées en coopération avec LifeScore, ainsi que plus de 2000 guides, exercices et autres contenus créés par plus de 50 experts.



La version française de Zen by Deezer est disponible sur Android et iOS en France à partir de ce 21 décembre. La société de streaming musical développe également une version en langue anglaise dont le lancement est prévu en 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

