Deezer : En 'bonne voie' vers ses objectifs de rentabilité

(CercleFinance.com) - Deezer s'est dit jeudi sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie après avoir enregistré une amélioration de ses résultats au premier semestre.



Le spécialiste du streaming audio explique que sa perte opérationnelle (Ebitda) ajustée s'est réduite à -13,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre -24,6 millions d'euros un an plus tôt.



Le groupe dit avoir notamment profité de la baisse de ses dépenses de marketing.



Son chiffre d'affaires consolidé a atteint, quant à lui, 233,2 millions d'euros, soit une hausse de 6,3% par rapport au premier semestre 2022 (+6,5% à taux de change constants).



Cette progression reflète, selon lui la poursuite de la croissance du nombre d'abonnés en France et la montée en puissance progressive de ses partenariats récents tels que RTL (Allemagne) et Sonos (Etats-Unis).



Dans son communiqué, Deezer confirme son ambition de générer un flux de trésorerie positif à horizon 2024 et d'atteindre un Ebitda ajusté positif en 2025.



Le groupe prévoit par ailleurs de générer une croissance annuelle moyenne à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur la période 2023 à 2025.



Malgré toutes ces annonces, le titre Deezer perdait plus de 4% jeudi à la Bourse de Paris. Il cède maintenant plus de 14% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.