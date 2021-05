Dassault aviation : 'le newsflow continuera d'être dynamique'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation a présenté hier soir son nouveau jet d'affaires, le 10X.



Oddo souligne que la cabine sera la plus spacieuse du marché avec 79 m², soit 15% de plus que ses concurrents directs et la distance franchissable sera de 7 500nm (ou 13 890km à une vitesse de Mach 0.85) avec des vols pouvant aller jusqu'à 15H.



Le premier exemplaire devrait sortir des chaines d'assemblage en 2023 pour une entrée en service prévue en 2025.



' Dassault Aviation se pose en concurrent direct du Gulfstream G700 (qui rentrera en service en 2022) et Bombardier G7500 (lancé en 2018) sur le segment qui est généralement le plus rentable du marché ' indique l'analyste.



Oddo confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 1 215 E.



' Le newsflow continuera d'être dynamique dans les prochains mois avec i/ la division par 10 de la valeur nominale de l'action au S2 qui pourrait attirer les investisseurs particuliers quasi absents de ce titre, ii/ une inflexion dans le momentum commandes Falcon suite au premier vol du 6X (qui s'accompagne traditionnellement de certaines signatures), iii/ des rumeurs sur de nouveaux contrats Rafale et iv/ potentiellement un mouvement d'Airbus sur la convertible à échéance juin 2021 (placement des titres ou refinancement compte tenu du prix d'exercice de 1 306 E) ' rajoute Oddo.



